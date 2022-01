Roma, finalmente una gioia dal mercato: i tifosi esultano

06-01-2022 09:50

Chiuso praticamente per l’arrivo nella Capitale dell’esterno inglese, Ainsley Maitland-Niles, dall’Arsenal, la Roma si prepara al secondo colpo di mercato per regalare a José Mourinho una più che valida alternativa in mediana. Il nome prescelto da Tiago Pinto è quello del connazionale del Porto, Sergio Oliveira, che con la sua doppietta eliminò la Juventus di Andrea Pirlo dalla scorsa edizione della Champions League.

Sergio Oliveira, Situazione favorevole alla Roma

Finito nel mirino dei giallorossi già in estate, al momento, il centrocampista classe ’92 sembra essere un po’ uscito dai radar dell’allenatore del Porto, Sergio Conceicao, che lo sta utilizzando con il contagocce, spesso e volentieri, solo da subentrante. Una situazione che potrebbe essere decisiva per spingere Sergio Oliveira verso il giallorosso.

Il piano della Roma per Sergio Oliveira

Anche perché, Sergio Oliveira sembrava avesse già scelto la Roma in estate, quando dopo le prime voci di mercato, non aveva mancato di lanciare segnali, iniziando a seguire su Instagram il profilo ufficiale della Roma e quello del capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini. Il piano di Tiago Pinto sarebbe quello di portare il centrocampista nella Capitale con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni.

Roma, i tifosi approvano il colpo Sergio Oliveira

Sui social, i tifosi della Roma sembrano accogliere con entusiasmo la prospettiva di ritrovarsi in rosa un centrocampista dai piedi buoni e dall’indubbia esperienza. C’è chi scrive: “Sarebbe un colpaccio” e chi rivela: “No questo è troppo, lui è un mio fetish“. Un altro tifoso scrive: “Veramente buono”, e ancora: “Magari cavolo!“, “Ottimo colpo, prezzo nemmeno eccessivo”. E non mancano gli sfottò agli juventini: “A Roma-Juve lo voglio. La Juve gli piace molto“, “Gran bel giocatore. Lo ammirai molto nel doppio confronto contro i gobbi….”.

Non mancano comunque le critiche. Qualcuno commenta: “Mammamia da Tolisso, Keita, Kamara a Sergio Oliveira. Per caritàbuon giocatore, leadership e cattiveria però questi non sono acquisti che ti migliorano. Non lo vedo togliere il posto a Veretout o Cristante. Kamara in un mese lo sarebbe diventato. Speriamo arrivino Kamara o Grillisch” e ancora: “Insomma stiamo a prende solo riserve e scarti“.

SPORTEVAI