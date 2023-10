Pagelle di Roma-Frosinone 2-0: Pellegrini è tornato, Lukaku è una sentenza ma Mourinho ha da lavorare

Top e flop della partita Roma-Frosinone, valevole per la 7a giornata di serie A 2023/2024: Lukaku continua a trascinare, lampi di Dybala. Ai ciociari non basta Soulé

Contava solo una cosa per la Roma ed è arrivata. Era una vittoria quasi vitale per la squadra di José Mourinho reduce dalla batosta con il Genoa e i tre punti sono arrivati. Per il momento va bene così ma i giallorossi non hanno ancora cambiato marcia, la prova è stata appena sufficiente per portare a casa il bottino ma si è visto ancora troppo poco che faccia sperare in una netta inversione di tendenza. Ora occhi puntati sull’Europa League, competizione a cui lo Special One tiene in maniera particolare.

Roma-Frosinone: la chiave della partita

La voglia di riscatto della Roma è evidente già dai primi minuti, il tumultuoso post Genoa sembra avere avuto effetto sulla squadra di Mourinho che prova subito a schiacciare il Frosinone nella propria metà campo. Ma al 18’ sono i ciociari che sfiorano il gol con Cuni che spreca. A sbloccarla sono i giallorossi con Lukaku che trova lo spazio e poi il movimento per spostarsi la palla sul sinistro e Turati battuto. Il primo tempo va in archivio senza grandi acuti con la Roma che sembra ancora in convalescenza.

Nella ripresa la musica è la stessa, lenta e non proprio esaltante. La Roma ha bisogno dei tre punti, concede al Frosinone di Di Francesco il pallino del gioco e prova ad affidarsi alle ripartenze, ai piedi buoni di Dybala e alla voglia di spaccare il mondo di Lukaku. I ciociari ci provano con caparbietà ma senza grandi spunti individuali finendo per sbattere contro una linea molto attenta dei giallorossi. A chiuderla ci pensa poi capitan Pellegrini che mette il sigillo da una serata che la Roma spera sia una vera ripartenza.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6 : deve gestire quei momenti in cui il Frosinone riesce a scardinare la difesa giallorossa.

: deve gestire quei momenti in cui il Frosinone riesce a scardinare la difesa giallorossa. Mancini 6.5 : se Dybala e Lukaku si prendono riflettori e copertine, il difensore è l’anima della squadra. Spesso sopra le righe ma mette in campo intensità costante.

: se Dybala e Lukaku si prendono riflettori e copertine, il difensore è l’anima della squadra. Spesso sopra le righe ma mette in campo intensità costante. Cristante 6 : toglietemi tutto ma non Cristante, probabilmente Mourinho non lo ha mai detto ma lo ha sicuramente pensato.

: toglietemi tutto ma non Cristante, probabilmente Mourinho non lo ha mai detto ma lo ha sicuramente pensato. N’Dicka 5.5 : in crescita rispetto alle ultime uscite, qualche volta sbanda, in fase di costruzione non è sempre lucido ma gioca una gara attenta.

: in crescita rispetto alle ultime uscite, qualche volta sbanda, in fase di costruzione non è sempre lucido ma gioca una gara attenta. Karsdorp 5 : Mourinho lo tirra fuori dalla naftalina dopo che l’anno scorso lo aveva messo quasi alla pubblica gogna. Gara anonima a voler essere gentili. Dal 70′ Kristensen 6

: Mourinho lo tirra fuori dalla naftalina dopo che l’anno scorso lo aveva messo quasi alla pubblica gogna. Gara anonima a voler essere gentili. Bove 5.5 : il giovane centrocampista giallorosso nella scorsa stagione è stato un fattore soprattutto nella fase più calda dell’Europa League. Contro il Frosinone è meno lucido del solio.

: il giovane centrocampista giallorosso nella scorsa stagione è stato un fattore soprattutto nella fase più calda dell’Europa League. Contro il Frosinone è meno lucido del solio. Paredes 5 : sembra essere entrato in una decisa involuzione tecnica, poco presente nel gioco, poco preciso in fase di impostazione, ci mette grinta e voglia ma servirebbe di più.

: sembra essere entrato in una decisa involuzione tecnica, poco presente nel gioco, poco preciso in fase di impostazione, ci mette grinta e voglia ma servirebbe di più. Spinazzola 6 : spinge un po’ a fasi alterne, al cross non sempre è preciso mancando un paio di volte Lukaku in posizione perfetta.

: spinge un po’ a fasi alterne, al cross non sempre è preciso mancando un paio di volte Lukaku in posizione perfetta. Pellegrini 6 : gara a sprazzi quella del capitano della Roma, si accende in alcuni momenti e riesce subito a far vedere il suo tasso tecnico, poi per qualche minuto si assenta. A un secondo dal cambio mette il suo sigillo sul match. Dall’85’ Aouar sv

: gara a sprazzi quella del capitano della Roma, si accende in alcuni momenti e riesce subito a far vedere il suo tasso tecnico, poi per qualche minuto si assenta. A un secondo dal cambio mette il suo sigillo sul match. Dybala 6.5 : l’argentino è sempre più leader di questa squadra, in questa stagione sveste i panni del capocannonieri e mette tutta la sua inventiva al servizio di Big Rom. Dal 91′ Azmoun sv

: l’argentino è sempre più leader di questa squadra, in questa stagione sveste i panni del capocannonieri e mette tutta la sua inventiva al servizio di Big Rom. Lukaku 7 : Romelu è esattamente l’eroe di cui aveva bisogno la Roma e soprattutto José Mourinho; nel primo tempo gioca due palloni e rischia la doppietta. I giallorossi devono puntare sul belga per dimenticare un avvio difficile.

: Romelu è esattamente l’eroe di cui aveva bisogno la Roma e soprattutto José Mourinho; nel primo tempo gioca due palloni e rischia la doppietta. I giallorossi devono puntare sul belga per dimenticare un avvio difficile. Mourinho (all.) 6: ha trasmesso alla squadra quello che doveva, la Roma vince con merito ma non fa certo brillare gli occhi.

Top e flop del Frosinone

Turati 6.5 : incolpevole in occasione della rete del vantaggio di Lukaku, quando i suoi si scoprano ci mette un paio di pezze importanti.

: incolpevole in occasione della rete del vantaggio di Lukaku, quando i suoi si scoprano ci mette un paio di pezze importanti. Cuni 5.5 : nel primo tempo si fa vedere bene dietro la linea difensiva della Roma, ha due occasioni clamorose ma le sbaglia in maniera anche piuttosto goffa.

: nel primo tempo si fa vedere bene dietro la linea difensiva della Roma, ha due occasioni clamorose ma le sbaglia in maniera anche piuttosto goffa. Baez 5 : dovrebbe portare una scintilla sulla fascia sinistra e contro Karsdorp ci sarebbe anche la possibilità di farlo, si muove tanto ma combina poco.

: dovrebbe portare una scintilla sulla fascia sinistra e contro Karsdorp ci sarebbe anche la possibilità di farlo, si muove tanto ma combina poco. Soulè 6.5: l’argentino di proprietà Juventus è giocatore che tiene sempre tutti attenti, il percorso di crescita è appena cominciato ma ha lampi che abbagliano.

l’argentino di proprietà Juventus è giocatore che tiene sempre tutti attenti, il percorso di crescita è appena cominciato ma ha lampi che abbagliano. Di Francesco (all.) 6: il suo Frosinone prova a giocarsela alla pari sul campo della Roma, ma in attacco i ciociari pungono troppo poco per uscire indenni dell’Olimpico.

La pagella dell’arbitro

Matteo Marchetti: l’avvio di gara non è semplice per l’arbitro che deve subito frenare i bollori delle due squadre, con i giallorossi particolarmente accesi. Tiene bene la gara sotto controllo, cerca di fare poco ricorso ai cartellini gialli, ma non è impresa semplice con due squadre che sembrano molte nervose. Nel finale è costretto a ricorrere alle cure mediche per crampi. Voto 6

Il tabellino di Roma-Frosinone

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Cristante, N’Dicka; Karsdorp (70’ Kristensen), Bove, Paredes, Spinazzola, Dybala (91’ Azmoun), Pellegrini (85’ Aouar), Lukaku. All. Mourinho

Frosinone (5-4-1-1): Turati, Oyono, Monterisi, Romagnoli (19’ Brescianini), Okoli, Marchizza; Soulé, Barrenechea (86’ Ibrahimovic), Mazzitelli (86’ Bourabia), Baez (62’ Caso), Cuni (62’ Cheddira). All. Di Francesco

Arbitro: Marchetti di Ostia

Reti: 21’ Lukaku, 83’ Pellegrini

Note: ammoniti Barrenechea, Soulè, Karsdorp. Recupero 2′ pt, 8′ st.

