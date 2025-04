Roma, Hummels annuncia il ritiro a sorpresa: sgarro ai giallorossi e al Bayern nel messaggio di addio

Il 36enne difensore ha pubblicato un lungo video-messaggio su Instagram per comunicare che questa sarà la sua ultima stagione da calciatore

Quelli che restano da qui alla fine della stagione saranno gli ultimi mesi di Mats Hummels con la Roma: il 36enne difensore tedesco ha annunciato con un lungo video su Instagram il suo ritiro al termine del campionato. Nelle sue dichiarazioni anche un piccolo sgarro al club giallorosso e al Bayern Monaco.

Roma, Hummels annuncia il ritiro

Chissà quanto l’esperienza negativa – almeno fino a questo momento – alla Roma abbia influito sulla scelta di Mats Hummels di annunciare il ritiro a fine stagione. Il 36enne difensore tedesco, campione del mondo con la Germania ai Mondiali di Brasile 2014, ha comunicato la sua decisione di lasciare il calcio giocato con un lungo video-messaggio pubblicato a sorpresa sulla sua pagina Instagram.

Il viaggio di Hummels tra Bayern e Borussia Dortmund

Il video si apre con uno sgabello vuoto: Hummels arriva, si siede, e iniziano a scorrere le immagini della sua carriera. “Che viaggio!” il titolo, il riferimento a un percorso iniziato nelle giovanili del Bayern e che ha visto poi il difensore fare la spola tra la squadra di Monaco di Baviera (nella stagione 2007/08 e poi dal 2016 al 2019) e il Borussia Dortmund (dal 2008 al 2016 e poi dal 2019 al 2024), prima di concludersi quest’anno nella Roma.

Oltre ai Mondiali, nel corso della sua carriera Hummels ha vinto 6 volte la Bundesliga (4 col Bayern e 2 col Borussia), 4 la Coppa di Germania (2 con ciascun club) e 6 Supercoppe di Germania (3 per club). Ha inoltre giocato due finali di Champions League col Borussia, entrambe perse (contro il Bayern nel 2013 e col Real Madrid nella passata stagione), ed è entrato più volte nella lista dei candidati al Pallone d’Oro.

Il legame tra Hummels e il Borussia Dortmund

E non è un caso se Hummels riservi proprio al Borussia Dortmund non solo la maggior parte delle immagini del suo video-messaggio – il difensore appare con la maglia della Roma solo nel frammento del gol segnato in Europa League al Tottenham – ma anche quelle più emozionanti: con il Dortmund Hummels ha giocato 508 delle 644 partite disputate (finora) a livello di club. Di fatto, i colori predominanti nel video sono proprio il giallo e il nero.

Lo sgarro di Hummels alla Roma e al Bayern

“Sto vivendo emozioni forti – dice Hummels all’inizio del video – , è arrivato il momento che nessun calciatore vorrebbe mai vivere. Dopo più di 18 anni e tante cose che il calcio mi ha dato, al termine di questa stagione mi ritirerò. Quando rivedo tutto questo capisco quanto questo intero viaggio abbia significato per me”. Anche nelle parole di Hummels il Borussia occupa un posto speciale. O, all’inverso, le sue dichiarazioni possono essere lette come un piccolo sgarro alla Roma e al Bayern Monaco: l’unico club citato dal difensore nel suo messaggio è, appunto, il Dortmund.

“Quanto sono state belle le partite in sé – continua il difensore -, ma anche i momenti dopo la partita. Quando ci si sedeva nello spogliatoio o si festeggiava insieme sul campo. Esultare con i tifosi, stare davanti alla Südtribune (nello stadio del Borussia, ndr), sono momenti che non si ripeteranno mai più. All’epoca non sapevo se sarei rimasto a Dortmund o meno. A un certo punto ho pensato che quello fosse il mio ultimo momento in campo come giocatore del Dortmund. Ma speravo ancora che non sarebbe stato l’ultimo. Ma sì, purtroppo è andata così”.