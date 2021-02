Roma, il sorteggio di Europa League divide i tifosi

Dall’urna di Nyon, la Roma pesca lo Shakhtar Donetsk che nei sedicesimi ha eliminato il Maccabi di Tel-Aviv. Dopo il Braga, per Fonseca ecco un altro tuffo nel passato, visto che ha allenato i minatori ucraini dal 2016 al 2019. Sorteggio non felicissimo per i giallorossi di Fonseca, che giocheranno l’andata dell’11 marzo all’Olimpico di Roma e il ritorno del 18 marzo all’Olimpico di Kiev.

Un sorteggio quindi non dei migliori per la Roma, ma che i tifosi romanisti sui social salutano con cauto ottimismo: “Shakhtar squadra rognosa, tecnica e tignosa. È abituata a questo palcoscenico e sarà complicatissima. Ma attenzione: la Roma resta leggermente favorita. Sarà vera battaglia. Poteva andare meglio, ma anche peggio. Ottimismo. Daje”.

Confronto inevitabile con il Milan

Inevitabile il confronto con la sfortunata pescata del Milan, che affronterà il Manchester United, e un tifoso sottolinea: “Poteva andare meglio ma poteva andare anche peggio. Vedi il Milan con il Manchester. Lo Shakhtar è alla nostra portata. Se po’ fa”, o ancora: “Poteva andare meglio! Ma al Milan è andata decisamente peggio! Gli ucraini sono tosti… ma Fonseca conosce bene uomini ed ambiente. Speriamo bene!”.

Tra sfortuna e ricordi felici

In molti dimostrano di non gradire: “La nostra solita fortuna”, “Poteva andare decisamente meglio…”. Molti altri ricordano il precedente favorevole, negli ottavi dell’edizione 2018 di Champions League, con la Roma che passò il turno grazie anche a un miracoloso salvataggio sulla linea di porta di Bruno Peres: “Era il 2018 Un ricordo felice”, posta un tifoso con tanto di video della curva romanista in festa.

Fonseca sempre nel mirino

Non manca, infine, chi approfitta del sorteggio per punzecchiare Fonseca: “Il presente contro il passato di Fonseca. Sicuramente non il futuro”. Quello che è certo è che la Roma non sarà mai un avversario comodo e anche allo Shakhtar Donetsk devono temere l’undici di Fonseca e, come ricorda un tifoso anche prima di conoscere l’esito dell’urna: “chi ce capita ce capita, se la giocamo co tutti!”.

