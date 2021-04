Roma in semifinale: Mancini in lacrime al triplice fischio

Il gol di Dzeko ha evitato seri problemi alla Roma, approdata in semifinale di Europa League grazie all’1-1 interno strappato all’Ajax, sconfitto ad Amsterdam (1-2) nell’incontro dell’andata.

Penultimo atto di una competizione europea proprio come nel 2018, quando la squadra di Di Francesco si fermò ad un passo dal sogno contro il Liverpool di Klopp in Champions League: tra due settimane l’avversario sarà un altro club inglese, il Manchester United.

Primo round all’Old Trafford il 29 aprile, appuntamento a cui non potrà prendere parte Gianluca Mancini, ammonito in stato di diffida e dunque squalificato per la trasferta in terra britannica.

Proprio il difensore ex Atalanta, al triplice fischio dell’arbitro Taylor, è scoppiato in un pianto quasi liberatorio arrivato al culmine di una battaglia sportiva che ha sottratto parecchie energie fisiche e nervose ad entrambe le squadre.

Peraltro Mancini non è stato impeccabile come in altre occasioni: sul gol del vantaggio olandese firmato da Brobbey si è mostrato poco tempestivo nella copertura, favorendo l’incursione e il successivo tocco a superare Pau Lopez.

OMNISPORT | 16-04-2021 08:54