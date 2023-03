Roma, l'infermeria si riempie con Pellegrini e Belotti

Il primo verrà dimesso oggi dall'ospedale con 30 punti di sutura applicati alla testa, l'attaccante ha riportato la frattura del polso

10-03-2023 12:34

Due brutte notizie per la Roma arrivano dalla bella serata di Europa League contro la Real Sociedad. Ci sono infatti due infortunati, che salteranno il Sassuolo. Si tratta di Lorenzo Pellegrini, che oggi verrà dimesso dall’ospedale e a cui sono stati applicati 30 punti i sutura alla testa. Il centrocampista è in dubbio anche per la gara di ritorno contro la Real Sociedad. Andrea Belotti, invece, ha riportato una frattura al polso e anche lui non sarà a disposizione di José Mourinho nella prossima partita di campionato, in programma domenica prossima.