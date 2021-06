Roma, l’ultima idea di Friedkin scatena il web

L’ultima idea di mercato della Roma va in una direzione decisamente imprevista. Stando a quanto riporta il quotidiano Il Messaggero, la società giallorossa starebbe pensando a inserire in società Maurizio Costanzo. Lo storico conduttore televisivo e giornalista non ha mai nascosto la sua fede per la Roma e arriverebbe in società come consulente per la comunicazione.

La svolta Mourinho

Sembra chiara la volontà di Friedkin di dare nuova spinta al progetto Roma. Una volontà cominciata con la decisione di affidare la panchina a Josè Mourinho. Lo Special One non porta in dote solo la sua esperienza calcistica ma anche la capacità di tenere in pugno i media come ha dimostrato in precedenti esperienze e che a Roma, una piazza notoriamente molto calda, rappresenta una difficoltà in più.

L’ironia dei tifosi sui social

La notizia rimbalza immediatamente sui social. Il nome di Maurizio Costanzo fa però sorridere i tifosi visto che il giornalista non ha mai avuto un ruolo dirigenziale nel mondo del calcio e il suo arrivo non sembra essere una priorità in questo momento. “Largo ai giovani” scrive Andrea anche in considerazione del fatto che Costanzo non è più di primo pelo.

E sono in tanti a criticare la scelta della Roma, tanti tifosi vorrebbero una società che guardi al futuro e che punti sui giovani in grado da dare una nuova spinta al progetto. Non manca di certo l’ironia sul passato da conduttore televisivo di Costanzo: “Demo Morselli a dirigere l’orchestra e gli allenamenti li facciamo al teatro Parioli di Roma”.

Tra i tifosi c’è chi è però contento di queste mosse del club: “Maurizio Costanzo possibile consulente per la comunicazione è la notizia più bella di oggi”, scrive Roberto. Mentre c’è chi ironizza sui difetti di pronuncia del giornalista: “Spero vivamente per lui che Szczesny non torni a Formello”.

SPORTEVAI | 10-06-2021 12:18