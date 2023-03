Il difensore della Roma: "E' sempre stato un mio obiettivo segnare sotto la Curva Sud"

09-03-2023 21:32

Il difensore della Roma Marash Kumbulla a Sky ha festeggiato la vittoria contro la Real Sociedad, in cui ha messo lo zampino segnando la seconda rete: “Il gol è per me un’emozione indescrivibile, anche perché è sempre stato un mio obiettivo segnare sotto la Curva Sud: ha un sapore diverso, anche perché spero serva in vista del match di ritorno”.

La Roma in casa è quasi imbattibile in questo 2023: “E’ anche grazie al pubblico: con questa tifoseria è impossibile non dare tutto. Io ho sempre lavorato al massimo in allenamento. Cerco sempre di dare tutto e oggi sono contentissimo”.