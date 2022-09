30-09-2022 11:08

Quella di domani sera tra Inter e Roma non può essere una partita come tutte le altre. Per Josè Mourinho che sulla panchina nerazzurra ha scritto la storia vincendo scudetti e soprattutto Champions nell’anno magico del Triplete. Ma non lo sarà nemmeno per Paulo Dybala che sta facendo di tutto per essere in campo a San Siro contro quella che poteva essere la sua squadra davanti a quelli che potevano essere i suoi tifosi. Intanto La Joya ha fatto una scelta di vita legata alla sua permanenza nella Capitale ed è bastato questo a scaldare ancor di più i tifosi giallorossi.

Dybala ha trovato casa a Roma: dove abiterà la Joya

Come tanti giocatori “nuovi” prima di lui, Paulo Dybala ci ha messo non tantissimo ad ambientarsi nella nuova città, Roma. Poco a dire il vero visto il feeling dimostrato sin da subito sia con la tifoseria che con il campo dove l’ex Juve ha già trascinato i suoi tra gol e assist. Finora l’argentino ha abitato in un albergo e come tanti prima di lui si era messo a cercare casa nella Capitale.

Come riportato nell’edizione di oggi del Corriere dello Sport, dopo tanto girovagare, vari sopralluogi, case e appartamenti visitati, Dybala ha trovato casa: abiterà in una villa all’Infernetto, una zona urbanistica del Municipio Roma X. L’edificio fa parte di un comprensorio esclusivo e super sorvegliato non distante da Casal Palocco dove vivono tanti suoi compagni di squadra.

Il proprietario di casa Dybala: un ex giocatore della Roma e Napoli

Dybala ha scelto di stare in affitto, per ora, almeno per un anno. Una scelta che potrebbe spaventare qualche tifoso giallorosso sulla sua permanenza a lungo termine in maglia giallorossa. Ma non è detto che Paulo non cerchi nel frattempo una sistemazione permanente per la prossima stagione. Intanto è stato svelato il mistero sul proprietario di quella che per almeno un anno sarà “casa Dybala”.

Si tratta di una recente conoscenza del calcio italiano e di quello romano in particolare: Amadou Diawara. Il centrocampista ha giocato in passato dal 2016 al 2019 con la Roma (prima ancora col Bologna) per poi approdare al Napoli. Quest’anno gioca in Belgio con l’Anderlecht. Il centrocampista della Guinea è proprietario di una casa, dove abiterà Dybala insieme alla sua compagna Oriana Sabatini, frutto di fatto dell’unione di due ville, circondata da un ampio giardino con piscina e diverse fontane.

Dybala con l’Inter vuole esserci: tifosi in fermento

La Joya intanto sta lavorando sodo per poter giocare dopo aver saltato il match con l’Atalanta e le gare con la Nazionale argentina. C’è l’Inter all’orizzonte, domani. Una gara non banale per Dybala che in estate, dopo la fine del rapporto con la Juventus, è stato sedotto e abbandonato da Marotta e dai nerazzurri che hanno preferito investire sul ritorno di Lukaku e non su di lui dopo averlo bloccato già dalla scorsa primavera quando era stato scaricato dalla Juve.

Dopo il suo ritorno dall’Argentina, dove non ha giocato, Dybala ha svolto alcune visite e test medici, poi ha parlato con Mourinho e oggi è atteso a ulteriore verifica dei progressi fatti dalla sua condizione fisica. L’obiettivo è quello di essere tra i convocati per Milano. Toccherà poi allo statt medico, tecnico e soprattutto Mou decidere se Dybala potrà giocare, partire titolare o accomodarsi in panchina pronto a entrare in quello che sarebbe potuto essere il suo stadio.

“Dai Paulo fatti rimpiangere pure dall’Inter dopo la Juve” è la frase che ricorre su molti social romanist che sperano di rivederlo in campo a San Siro. Sulla scelta di prendere casa a Roma il mood è facile e in dialetto: “Core de Roma, dacce tante Joye“.