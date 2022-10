14-10-2022 10:47

La Roma si avvicina alla qualificazione in Europa League. La squadra di José Mourinho ha conquistato un punto importante sul campo del Betis Siviglia ed ora ha tra le mani la possibilità di avanzare ai sedicesimi della manifestazione. Fino a qui non è stato un percorso brillante quello della formazione capitolina che in campionato sta facendo decisamente meglio che in Europa.

Roma, il messaggio di Mourinho alla squadra

Quello dello Special One sembra un lavoro ai fianchi, fatto alla sua squadra e agli avversari, quella del tecnico è una partita nella partita ed anche a fine gara le sue parole non sono mai banali e i suoi sono messaggi precisi. Dopo il match con il Betis Siviglia, il lusitano ha innanzitutto voluto dare una strigliata ai suoi a partire da Abraham e Belotti. I due sono stati bacchettati dal tecnico: “Nel primo tempo è stato un disastro. Non era quello che avevo chiesto a tutti a due. Nel secondo tempo sono usciti con le orecchie rosse perché ho urlato tanto. Devono lavorare tanto e nel secondo tempo mi sono piaciuti, hanno pressato bene e gestito bene il pallone”.

Mourinho anticipa anche il Var

Come detto, quella di José Mourinho nel corso di Betis Siviglia-Roma è una partita nelle partita. Sui social sono imperversate le immagini del tecnico che decide, se così si può dire, di prendere il Var tra le sue mani. Prima che l’arbitro convalidi il gol, il portoghese ha già visto tutto su un tablet che guarda seduto in panchina e prima ancora che l’arbitro decida di convalidare la rete di Belotti scatta verso il campo e comincia ad esultare.

I giochi mentali di Mou: Barcellona e Juve nel mirino

Se José Mourinho siede al tavolo dei più grandi allenatori della storia non lo si deve solo alla sua capacità di preparare i suoi giocatori per un match. Ma anche e forse soprattutto per le sue abilità di comunicazione. Dopo il match con il Betis, infatti, lo Special One della Roma ha voluto mandare un messaggio alle sue prossime avversarie: “Adesso arriveranno gli squali falliti della Champions e arriveranno arrabbiati. Sarà divertente”, ha commentato lanciando una chiara frecciata a due grandi rivali come il Barcellona e la Juventus.