Roma, Mancini: "Mourinho trasmette la mentalità giusta"

L’amichevole tra Roma e Porto è finita 1-1 con tanto di mega rissa. Autore del gol per i giallorossi Mancini: “Abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo. Era un avversario tosto, il Porto è una squadra che combatte. Il livello si è alzato, abbiamo tenuto il campo. È chiaro che loro sono più avanti con la preparazione, ma abbiamo retto. Il gol alla fine era possibile evitarlo, ma la prestazione e lo spirito giusto ci sono stati e questo è quello che conta”.

“Il mister ci sta inculcando in testa la mentalità – prosegue Mancini -. Dobbiamo capire ancora i meccanismi e quello che ci chiede Mourinho, però la mentalità non si compra al supermercato. Se non ci sta quella gli schemi e la tecnica non contano. La mentalità deve essere questa con chiunque. Dobbiamo lottare su ogni pallone per poter vincere e fare partite di questo genere. Dal punto di vista tattico siamo cresciuti rispetto al match col Montecatini, non possiamo fare passi indietro. Con squadre di questo livello c’è più agonismo e voglia di vincere. Ok le amichevoli, ma quando sei nel rettangolo verde di amichevole c’è poco. Stasera è stato bello per questo ed è stato un match allenante per entrambe. Deve essere così contro chiunque”.

OMNISPORT | 29-07-2021 00:45