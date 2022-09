Roma, Mourinho: "C'era rigore su Zaniolo, forse doveva buttarsi"

18-09-2022 21:36

Seconda sconfitta nelle ultime tre gare di campionato per la Roma di José Mourinho, battuta all’Olimpico 1-0 dall’Atalanta. Questo il commento del tecnico portoghese dopo la partita: “È andata male perché abbiamo perso una partita che si poteva vincere facile – così Mourinho -. Non mi piacciono gli zero punti, però mi piacciono il gioco e lo spirito. È una di quelle partite da cui non esco con un feeling negativo”.

Mourinho ha poi detto: “Ho chiesto all’arbitro perché non ha dato rigore a Zaniolo nel primo tempo. Io dico ai giocatori di non buttarsi. A Chiffi ho chiesto allora se fosse impossibile fischiare un rigore anche se il giocatore non si butta per terra. Se avesse detto sì, allora avrei cambiato il mio allenamento e dico ai miei giocatori di cadere. Ma lui non mi ha risposto, mentre il suo osservatore mi ha detto che dipende dai casi”.