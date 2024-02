Roma, Mourinho le canta ai Friedkin: i tifosi giallorossi si schierano sul web

Il tecnico portoghese attacca la proprietà del club per la scelta di esonerarlo scatenando la reazione dei romanisti, che si spaccano sui social

15-02-2024 13:03

La Roma doveva aspettarsi la reazione di José Mourinho dopo l’esonero del tecnico portoghese, reazione che è arrivata oggi, in un articolo pubblicato su Pulse Nigeria: nel pezzo lo Special One accusa i Friedkin, proprietari del club giallorosso, senza nominarli, affermando di essere stato “eliminato da qualcuno che di calcio ne sa poco”. Le sue frasi tornano a spaccare i tifosi romanisti.

Roma, Mourinho all’attacco dei Friedkin per l’esonero

Ripartono le coppe europee e José Mourinho non è in panchina: dopo l’esonero dalla Roma l’allenatore portoghese confessa di vivere male la sua posizione di disoccupato di lusso (è ancora sotto contratto con il club giallorosso) e in un articolo pubblicato per Pulse Nigeria va all’attacco di chi l’ha sollevato dal suo ultimo incarico. Mourinho non nomina i Friedkin, ma le sue parole sono chiaramente dirette ai proprietari della Roma. “Stanno per iniziare le competizioni europee, in particolare la Champions League, forse la competizione più importante del calendario mondiale – scrive Mou -. Non ci sarò a queste fasi finali, non perché sia già stato eliminato, ma perché sono stato ‘eliminato’ da qualcuno che di calcio ne sa poco”.

Mourinho non nasconde dunque il suo disappunto, ma spiega anche di essere pronto a tornare subito in pista: da qualche giorno il suo nome è stato accostato al Bayern Monaco, in crisi nera sotto la guida di Thomas Tuchel. “Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto – aggiunge Mou -. Ma tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia, per queste partite UEFA”.

Le parole di Mourinho hanno avuto naturalmente grossa eco sui social network frequentati dai tifosi della Roma: come spesso accade con lo Special One, i romanisti hanno finito con spaccarsi in due fazioni. “Mi mancherà, soprattutto in Europa, non vedere Mourinho a cantare e gioire con noi, ma la Roma deve andare avanti”, scrive Domenico, tra i più pacati nello stigmatizzare le parole del portoghese. “Ovviamente ogni sua parola ora verrà strumentalizzata, anche quando non dice nulla di incredibile”, lo difende MiseraBra. “È stato un sogno avere José come allenatore, da cui ci hanno svegliato in maniera traumatica”, il commento di Maria Paola, decisamente pro-Mou. “Mourinho ha detto solo la verità!”, concorda Crissy. Durissimo, invece, Arsmo: “Caro Mou non sei in Champions perché non ti sei qualificato in campionato e non sei a quelle finali di Europa League perché non hai vinto un girone dove in tre avevano la metà delle tue risorse! E parli pure!”.