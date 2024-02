Roma: De Rossi elogia Mourinho e difende Pellegrini, nel mirino degli ultras

Alla vigilia della gara col Feyenoord, il tecnico sottolinea i risultati ottenuti in Europa dal suo predecessore e si dice felice del capitano, a cui i tifosi hanno riservato uno striscione polemico

14-02-2024 20:14

Daniele De Rossi si dice pronto al suo esordio da allenatore in Europa, in programma domani nell’andata dello spareggio di Europa League contro il Feyenoord: il tecnico della Roma avverte la squadra dei pericoli con la gara con gli olandesi, ma elogia anche i risultati ottenuti dal suo predecessore José Mourinho e difende il capitano Lorenzo Pellegrini, attaccato da uno striscione degli ultras a Trigoria.

Roma, De Rossi pronto all’esordio in Europa League

“Sono contento di esordire in Europa”. Così Daniele De Rossi apre la conferenza stampa alla vigilia della partita di andata dello spareggio di Europa League tra la Roma e il Feyenoord, suo primo impegno da allenatore nelle coppe internazionali. “Non era molto preventivabile fino a poco tempo fa – continua De Rossi -. Il 14 febbraio è il compleanno di mia figlia, un anno fa ero alla sua festa. Mi dispiace non essere lì con Olivia. Devo però essere grato. Sono contento, soddisfatto e devo approfittarne. L’atmosfera? Da quella partita che ho giocato io, ci sono state altre sfide con il Feyenoord, anche importanti. Come sarà domani. L’atmosfera sarà importante, ma poi c’è il campo e dobbiamo essere concentrati domani”.

Roma, De Rossi annuncia turnover col Feyenoord

De Rossi annuncia un po’ di turnover, ma non si sbilancia su chi scenderà in campo tra Angeliño e Spinazzola: “Sono diversi ed entrambi molto forti. La decisione non dipende solo dalla condizione fisica”, dice l’allenatore della Roma, che poi annuncia il completo recupero di Cristante. Quanto al Feyenoord, De Rossi dice che l’ha impressionato: “Ha gamba e qualità. Ho grande rispetto per tutti i loro giocatori. Nelle sfide precedenti c’è sempre stato grande equilibrio, anche se ha vinto sempre la Roma, quindi mi aspetto una partita simile”.

Roma, lo striscione contro Pellegrini e la difesa di De Rossi

In conferenza stampa De Rossi dedica anche parole di elogio a Lorenzo Pellegrini, tirato in ballo dai tifosi dopo il retroscena sulla presunta lite con José Mourinho che sarebbe seguita all’esonero del portoghese. Alcuni ultras giallorossi hanno preso posizione in favore di Mou, sistemando uno striscione a Trigoria contro il capitano: “Pellegrini anello debole” la scritta, un’allusione all’anello regalato dai giocatori giallorossi a Mourinho che il portoghese avrebbe restituito a Pellegrini, accusandolo di averlo tradito.

“Come sta? Sia come essere umano, come guida per i compagni, sia per quello che avete visto in campo, non potrei più essere contento di Pellegrini – le parole di De Rossi -. Continua a migliorare, ogni partita e ogni allenamento fa qualcosa in più. Sintomo che capisce quello che chiedo, come tutti. Io non posso far altro che ringraziare tutti. Il percorso ero comodo, bello e morbido se fossimo stati all’8 luglio perché fai le amichevoli contro i boscaioli e il risultato va in secondo piano. Qui invece i risultati contano subito, è sempre tanto importante. Voi parlate di giochisti e risultatisti, fa ridere perché i risultati contano per tutti gli allenatori”.

Roma, De Rossi ricorda i risultati di Mourinho in Europa

Infine De Rossi evita il paragone con Mourinho, anzi finisce per elogiare il suo predecessore per quanto ottenuto in Europa con la Roma. “Non posso dire quanto sia differente da Mourinho – afferma De Rossi -. Ogni allenatore porta qualcosa di suo. Io ho studiato parecchio la Roma di Mourinho per sapere dove mettere le mani e poi l’ho sempre seguito. Con Mourinho, la Roma ha ottenuto ottimi risultati in Europa, dobbiamo prendere esempio da quel percorso. Poi ogni allenatore ha le sue idee, le sue preferenze e mette qualcosa di diverso”.