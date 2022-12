Roma, Mourinho non sarà il CT del Portogallo

17-12-2022 13:12

José Mourinho non sarà il prossimo Commissario Tecnico del Portogallo, almeno per ora. Dopo l’eliminazione dei lusitani dalla Coppa del Mondo per mano del Portogallo, e il conseguente allontanamento di Fernando Santos, lo Special One era dato in corsa per un ruolo da CT, un doppio lavoro da dividere con l’essere tecnico dei giallorossi.

Come scrive il Corriere dello Sport, lo stesso tecnico avrebbe rifutato la proposta, oltre a scontrarsi con la volontà della Roma, che lo vuole al 100% concentrato sui capitolini, anche perchè l’ingaggio di Mou è di quelli seri, 7 milioni di euro all’anno.

La decisione è rimandata eventualmente a marzo dopo il mercato invernale e la ripresa avviata del campionato. A quel punto il tecnico parlerà con la proprietà giallorossa per capire quali sono i progetti e rivaluterà la situazione.