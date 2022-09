Roma, Mourinho ora è diventato il Normal One: quante critiche dopo nuovo ko

09-09-2022 09:06

Che sia finita la luna di miele tra Mourinho e Roma? L’entusiasmo estivo dopo la campagna acquisti e i primi risultati, con tanto di momentaneo primo posto in classifica, stanno lasciando il posto ai dubbi e alle paure dopo due sconfitte di fila contro avversari non irresistibili. Dopo il pesantissimo 4-0 alla Dacia Arena contro l’Udinese arriva anche la sconfitta in coppa al debutto nella fase a gironi dell’Europa League e partono le critiche dei tifosi.

Roma senza alibi contro il Ludogorets

Contro il Ludogorets la Roma ha giocato maluccio, meritando la sconfitta. Già quasi spenti i sogni di gloria per una stagione in cui in tanti già sognavano lo scudetto ma per Mourinho non è il caso di allarmarsi.

Per Mou la disfatta della Roma è stata solo sfortuna

Nel post-partita Mourinho ha trovato come al solito altre spiegazioni per il ko, come la sfortuna (“ci gira tutto contro”) ma non trova stavolta la consueta sponda di consensi. Tra accuse agli arbitri e l’incidenza della sorte sarebbe apprezzato di più qualche mea culpa.

I social attaccano Mou “the Normal One”

Che sia finito l’effetto “ipnosi” per il tecnico portoghese? Il web s’infiamma: “Ho sentito un po’ di commenti dei romanisti sulla sconfitta di ieri, è incredibile come Mourinho goda di una pressoché unanime immunità, almeno gli juventini riconoscono l’incapacità di Allegri, a Roma le colpe sono solo dei giocatori”, oppure: “Mourinho puó essere in discussione come gli altri o ha bonus illimitati?” e ancora: “tutto contro di noi? Finiscila! Hai perso!”

C’è chi osserva: “Non ho mai sentito questo surrogato allenatore dichiarare dopo una sconfitta ” Devo riflettere su cosa non riesco a trasmettere a questi giocatori….” e ancora: “È come sempre il fattore Mourinho (!!!), ogni sua squadra viene puntualmente sopravvalutata per la sola sua presenza. Poi puntualmente i giornalisti tornano sulla terra!” e poi: “Mou quando perde parla di tutto (arbitri, stanchezza, condizioni del campo…) tranne che dei motivi tecnici della sconfitta”.

Sui social si legge di tutto: “La Roma continua a fare schifo, ma lo fa con un allenatore da 7 milioni di euro che riesce a convincere tutti che è sempre colpa di qualcun altro, a Udine è riuscito a dare la colpa ai raccattapalle dopo che ha perso 4 a 0, vero fenomeno, e c’è chi gli crede”.

Infine la chiosa: “Perdi meritatamente 2-1 e non c’è consapevolezza di aver giocato male. Mourinho dichiara che la prestazione è stata più che sufficiente per vincere, Pellegrini e Mancini parlano di occasioni mancate. Questo il problema che cresce nella Roma”.