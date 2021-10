Roma, Mourinho: "Quella con la Juventus è una partita da ricordare"

20-10-2021 19:55

Queste le parole, ancora riguardanti la partita con la Juve, del tecnico della Roma José Mourinho alla vigilia della sfida di Conference League in trasferta contro i norvegesi del Bodo Glimt: “Dopo la partita ho analizzato la prestazione della squadra, non la prestazione dell’arbitro. Quella con la Juve non è una partita da dimenticare ma da ricordare, soprattutto per atteggiamento e gioco nei confronti di una squadra che è superiore a noi. Orsato? Sono molto contento di non aver detto nulla e preferisco continuare a non dire nulla. Preferisco continuare in questa direzione ed essere concentrato sulla prestazione della mia squadra”.

OMNISPORT