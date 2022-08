21-08-2022 17:00

Alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro la Cremonese il tecnico della Roma José Mourinho, reduce dal successo esterno di misura con la Salernitana, ha parlato nella consueta conferenza stampa spaziando, come al solito, attraverso molti temi.

Roma, Mourinho: “La Cremonese non è una neopromossa”

Il primo tema trattato da Mourinho è quello della gioia di tornare a giocare davanti ai propri tifosi, e poi ci sono i consueti elogi per l’avversaria di domani che, come Luciano Spalletti ha detto per il Monza, non ritiene una neopromossa.

“E’ incredibile, l’attaccamento dei tifosi è alla base di tutto. Sentiamo l’orgoglio di avere qualche responsabilità nella creazione di questa empatia. E’ fantastico per noi e per tutto il calcio italiano: all’estero la gente ci guarda e ha un’impressione ottima di questa immagine, molto vicina al calcio inglese”.

“Non vedo la Cremonese come una squadra che l’anno scorso stava in Serie B, ha un’organizzazione molto definita. Faccio i complimenti a Massimiliano (Alvini, il tecnico dei grigiorossi, ndr). Sul mercato hanno fatto degli investimenti importanti, non sarà una partita con i tre punti in tasca e rifiuto questa osservazione”.

Roma, Mourinho: “Tutti a disposizione tranne Darboe”

Nella rosa sono quasi tutti a disposizione di Mourinho, ecco le parole del portoghese di Setubal.

“Matic e Wijnaldum stanno bene, avremo un periodo importante con tante gare ravvicinate: lavorare in una settimana completa può essere decisivo. Zalewski non si è allenato per due giorni ma è tornato ieri ed è tutto ok, lo stesso vale per El Shaarawy. Ci siamo tutti a parte Darboe: la sua è una storia triste, avrà tutto il tempo per recuperare”.

“Ho detto che mi piacerebbe avere tre Pellegrini, oggi è diventato un grande giocatore capace di giocare in tante posizioni. Ha raggiunto una maturità calcistica enorme. Per noi vale tanto. Non posso dire che giocherà sempre tra i due di centrocampo, ma potrà essere impiegato ovunque. Cristante match winner con la Salernitana? Lui è importante come giocatore e come persona, ci offre grande stabilità che può essere raggiunta grazie ai miglioramenti dei singoli. Abbiamo gente che ci dà garanzie”.

Roma, Mourinho: “Non so se Belotti arriverà. E spero che Zaniolo rimanga”

Per concludere, Mourinho si scatena sul calcio mercato, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo, spaziando dal possibile arrivo di Belotti alla speranza che Zaniolo possa restare alla Roma.

“A Salerno il mio obiettivo non era far capire alla società che mi serviva un altro attaccante: l’obiettivo era vincere la partita. Se in panchina manca un giocatore dello stesso livello di quelli che sono in campo, si cerca di giocare con le forze che si hanno. Mi sono affidato all’esperienza di Matic e Wijnaldum. Sarebbe stato bello chiudere la partita con due o tre goal, ma abbiamo vinto lo stesso”.

“Un altro attaccante in rosa? Tiago Pinto lo sa, io devo solo aspettare con la speranza che si possa fare: in caso contrario, andremo avanti con ciò che abbiamo. Belotti è svincolato: se è vero che vuole tanto la Roma, a me fa piacere, ma non so se verrà. Zaniolo sta bene, fisicamente è più agile e fresco. Per me è merito suo, solo dopo arriviamo io e lo staff nel senso di allenare bene e avere le motivazioni giuste. Se rimane qui? La domanda è per il direttore, non per me: chiaro che a me piacerebbe se restasse, nel puzzle che abbiamo costruito è un giocatore molto più importante che in passato”.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN