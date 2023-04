Roma nei guai: crociato per Kumbulla, Belotti ko

I due giocatori si sono fatti male durante la partita pareggiata con il Milan e si aggiungono ad altri giocatori fermi in infermeria

30-04-2023 09:05

Brutte notizie per la Roma sul fronte infortunati. Già in emergenza in difesa contro il Milan, i giallorossi a partita in corso hanno dovuto rinunciare a Kumbulla, La diagnosi per lui è impietosa: lesione del legamento del crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione ovviamente finita. Pure Andrea Belotti ha riportato la frattura della cartilagine costale.

Dicevamo degli altri: stagione finita anche per Karsdorp e Llorente. Smalling dovrebbe saltare le prossime due, Bove si è lussato la spalla contro i rossoneri. Wijnaldum è vicino al rientro, contro il Monza mancherà anche lo squalificato Matic. Da valutare le condizioni di Dybala.