Roma nel caos, la società ha preso una decisione su Fonseca

Lo stato di crisi in casa Roma è ormai certificato. Dopo la disfatta in Coppa Italia contro lo Spezia, che ha fatto seguito al crollo nel derby di pochi giorni prima, la posizione del tecnico Paulo Fonseca è in serio pericolo, ma a preoccupare maggiormente i tifosi è lo scollamento in essere tra la squadra e il resto del contesto, ovvero società ed allenatore.

La decisione presa dai vertici di allontanare il team manager Gianluca Gomber e il Ceo Manolo Zubiria dopo il caso delle sei sostituzioni effettuate contro i liguri è stata mal digerita dal gruppo, che nella mattinata di giovedì ha avuto un duro faccia a faccia con Fonseca.

Dzeko e compagni in forma pubblica e privata hanno fatto richiesta che Gomber venga reintegrato, scontrandosi con il volere della società, che non vede margini per richiamare Gomber, e dello stesso allenatore.

Si sono avuti momenti di tensione durante il lungo colloquio svoltosi tra le 11 e le 14, con rischio di ammutinamento visto che la squadra ha minacciato di non scendere in campo per l’allenamento quando Fonseca era invece già pronto per la seduta. Oltre alle tensioni societarie, infatti, l’aria è pesante anche tra giocatori e allenatore, nel mirino dei senatori del gruppo e non solo per la scarsa intensità degli allenamenti, che secondo i calciatori sarebbe alla base dei tanti infortuni e di una condizione fisica deficitaria.

Proprio Edin Dzeko sarebbe tra i giocatori più ai ferri corti con Fonseca, ma la società non sembra prendere in considerazione l’ipotesi di un esonero dell’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk. Prima del confronto tra squadra e allenatore, infatti, giovedì a Trigoria è andata in scena una lunga riunione tra lo stesso Fonseca, il general manager Tiago Pinto e la squadra al completo, durante la quale il dirigente ha informato il gruppo della fiducia che la società nutre nei confronti dell’allenatore. L’esonero non è quindi un’eventualità concreta, almeno al momento.

La sfida bis contro lo Spezia, sabato pomeriggio in campionato per l’ultima di andata, si annuncia delicatissima e potrebbe rimettere tutto in discussione in caso di nuova sconfitta.

OMNISPORT | 22-01-2021 10:36