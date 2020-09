Roma, Nicolò Zaniolo operato: i tempi di recupero

Nicolò Zaniolo è stato operato nella nella clinica Gelenpunkt di Innsbruck dal professor Fink nella mattinata di domenica: l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro è riuscito, il giocatore dovrà fermarsi per almeno 6 mesi.

Il trequartista della Roma, che si era infortunato durante la partita di Nations League dell’Italia contro l’Olanda, è al secondo grave infortunio nello spazio di appena 8 mesi. La speranza dei giallorossi e degli appassionati di calcio è di rivederlo in campo entro marzo 2021.

Il giocatore inizierà il percorso di riabilitazione già nella prossima settimana, in Austria, supportato da un fisioterapista della Roma.

“So già tutto quello che mi accadrà e so che sarà dura. Ma nello stesso tempo voglio credere che si tratti di un’altra esperienza formativa. Sto già facendo il conto alla rovescia, continuo a ricevere messaggi e questi mi stimolano parecchio, anche se non rispondo a tutti perché sarebbe impossibile”, sono le parole di Zaniolo in una recente intervista al Corriere dello Sport.

“Nooo, di nuovo. Ho appena finito di soffrire e ora mi tocca ricominciare tutto da capo. Sono cose che nel nostro lavoro possono accadere, voglio solo pensare a tornare a fare in fretta quel che amo. Non ho mai pensato di smettere, neppure nell’istante in cui ho capito cosa mi era capitato di nuovo. Mi faccio forza, anche se non sempre riesco a trattenere il malumore”.

OMNISPORT | 13-09-2020 13:56