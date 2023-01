Roma, nuovo affondo per Aouar ma il Lione tiene duro

10-01-2023 15:02

La Roma prova a fare un regalo a José Mourinho, ovvero portare in giallorosso già a gennaio il centrocampista francese del Lione, Houssem Aouar. La trattativa, però, è tutt’altro che facile per le resistenze del club transalpino. Aouar è infatti in scadenza di contratto a giugno, ma il Lione fa catenaccio e per lasciarlo partire a gennaio chiede tanti soldi.

Aouar è un obiettivo pure del Milan, ma i rossoneri non intendono insistere per averlo a gennaio, mentre sono pronti a piombare sul francese per giugno. Sempre che nel frattempo il Lione non abbia abbassato le pretese e ceduto già il giocatore.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE