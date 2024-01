Roma, per Mourinho il Milan è l’ultima spiaggia: i Friedkin pronti all’esonero, ecco perché

Alibi e risse di Mourinho scatenano i tifosi giallorossi sul web. I Friedkin pensano all'esonero in caso di sconfitta contro il Milan domenica

12-01-2024 14:05

Dopo la deludente prestazione della Roma nel derby di Coppa Italia perso per 1-0 contro la Lazio tra espulsioni e polemiche, la dirigenza del club giallorosso, guidata dalla famiglia Friedkin, sta considerando un possibile esonero di Mourinho, dopo due anni e mezzo alla Roma. La partita imminente contro il Milan è vista dalla dirigenza come decisiva per il suo futuro dello Special One che ora si trova in una situazione critica. Roma è stanca: alibi e risse non bastano più a tenere a bada i tifosi giallorossi scatenati sul web.

Prestazioni insoddisfacenti e tensioni per la Roma di Mourinho

Non bastano i sedicesimi di finale raggiunti in Europa League: la Roma – attualmente all’ottavo posto – ha mostrato prestazioni al di sotto delle aspettative nel girone d’andata, culminate con una sconfitta nel derby in coppa contro la Lazio che non ha fatto altro che deteriorare gli animi. Le frequenti lamentele di Mourinho contro gli arbitri, le giustificazioni a seguito delle sconfitte, e una rissa durante la partita contro la Lazio, che ha visto l’espulsione di Sardar Azmoun e Mancini, hanno aumentato la tensione e la frustrazione tra i dirigenti della Roma.

Il portoghese non è più intoccabile né per la società nè per i tifosi. I Friedkin non apprezzano il suo modo di trasformare in corrida ogni partita e la sua media punti quest’anno è la peggiore della carriera ed è inferiore a quelle di tutti i tecnici che l’hanno preceduto alla Roma

Milan-Roma sarà cruciale per il futuro di Mourinho alla Roma

La prossima sfida contro il Milan, prevista per domenica 14 gennaio, è vista come un momento critico. Mourinho affronterà il match senza Paulo Dybala, infortunatosi nuovamente nell’ultimo incontro a fine primo tempo contro la Lazio. Inoltre, la situazione è aggravata dal fatto che il rinnovo del contratto di alcuni giocatori chiave potrebbe essere rimandato se le prestazioni della squadra non migliorano rapidamente.

I tifosi giallorossi sono stufi degli atteggiamenti di Mourinho

La stagione non è ancora finita ma gli show in panchina dell’allenatore giallorosso già hanno raggiunto un elevato numero di polemiche. I tifosi giallorossi si dichiarano stufi degli atteggiamenti di Mourinho: “Rimango in attesa della fine della stagione per formulare un giudizio completo (attualmente si trova a 4 punti dalla zona Champions e negli ottavi di Europa League). La squadra sembra seguirlo e lo stadio è costantemente affollato. Tuttavia, le lamentele continue con gli arbitri stanno diventando fastidiose. Ora anche BASTA!” E ancora: “Colletta per il suo rinnovo! È una garanzia per i prossimi derby, da perdenti…” E infine: “Bollito: venditore di fumo! Vattene via. Quante altre umiliazioni dobbiamo subire?”