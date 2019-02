Roma-Porto, le probabili formazioni

Torna l'inconfondibile musichetta della Champions League. All'Olimpico, va in scena Roma-Porto, andata degli ottavi della massima competizione europea. L'ultimo precedente evoca brutti ricordi ai giallorossi con l'eliminazione, ad opera dei portoghesi, nei preliminari di Champions League (stagione 2016/17).

Emergenza totale in casa giallorossa con i sicuri forfait di Olsen e Schick. Dovrebbe, invece, rientrare Manolas che, tuttavia, non sarò al 100%. In avanti, totale fiducia a Dzeko. Sergio Conceiçao, ex giocatore della Lazio ora tecnico del Porto, punterà sul 4-3-3. In porta una leggenda come Casillas.

ROMA-PORTO (martedì, ore 21.00)

ROMA (4-3-3): 83 Mirante; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Cristante, 16 De Rossi, 7 Pellegrini; 22 Zaniolo, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. All. Di Francesco

PORTO (4-3-3): 1 Casillas; 3 Militao, 28 Felipe, 33 Pepe, 13 Telles; 16 Herrera, 22 Pereira, 10 D., Torres; 37 Fernando Andrade, 29 Soares, 8 Brahimi. All. Sergio Conceiçao

SPORTAL.IT | 11-02-2019 08:05