Roma-Real Sociedad, dramma sfiorato: un tifoso spagnolo perde un dito

Sugli spalti per la sfida di Europa League, grave incidente occorso a un supporter della squadra basca, che era in stato di ebbrezza. Falange ritrovata dalla moglie.

10-03-2023 20:30

La gara d’andata degli ottavi di finale si è conclusa con una vittoria importante per la Roma, che all’Olimpico ha battuto per 2-0 gli spagnoli della Real Sociedad grazie alle reti, una per tempo, di Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla. Ma allo stadio si è anche verificato un episodio davvero molto singolare, riguardante un tifoso della formazione basca.

Roma-Real Sociedad: l’incidente occorso al sostenitore basco

Un incidente davvero particolare quanto tragico quello avvenuto sugli spalti dell’Olimpico. Nel prepartita della sfida fra Roma e Real Sociedad, infatti un tifoso 50enne dei baschi si è aggrappato a una grata e con una dinamica ancora incerta ha perso un dito allo stadio.

Il supporter della formazione basca, che era in stato di ebrezza, ha subito così l’amputazione della falange di un dito. Il racconto dei testimoni è alquanto singolare, perché pare proprio che abbia perso il dito stesso a causa della fede nuziale. Ma non è tutto qui.

Roma-Real Sociedad: l’incredibile ritrovamento del dito

Come se non bastasse la surreale ricostruzione di quanto accaduto nel prepartita di Roma-Real Sociedad, c’è da aggiungersi il ritrovamento del dito. Perché sarebbe stata proprio la moglie di questo tifoso basco a ritrovare la falange perduta, raccolta così dalle forze dell’ordine.

Il 50enne spagnolo è stato così subito soccorso sul posto e poi lui e la moglie sono stati portati in ospedale, al Policlinico Gemelli, con un’ambulanza. Lì nella notte ha affrontato un delicato intervento chirurgico, operato perché perdeva tanto sangue dal mignolo.

Roma-Real Sociedad: ora la trasferta in Spagna

Questo brutto incidente avvenuto nel prepartita ha lasciato dunque un segno negativo sul tifoso spagnolo, che non ha potuto così assistere alla gara della sua Real Sociedad, poi persa dai baschi 2-0 contro la Roma. Giovedì prossimo ci sarà la partita di ritorno in Spagna.

Una sfida che si preannuncia meno complicata per i giallorossi, che andranno lì appunto con due reti di vantaggio. La Real Sociedad non partirà comunque battuta e magari questa volta il tifoso basco, da casa sua, riuscirà a guardare la partita.