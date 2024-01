Roma, Renato Sanches torna in maglia giallorossa sul web e manda un messaggio ai tifosi: effetto De Rossi? 

Il centrocampista ha ripostato la foto in cui appare con la maglia della squadra e spiegato le sue ragioni ai romanisti. Ma il suo gesto potrebbe essere la conseguenza dell’esonero di Mourinho

18-01-2024 17:03

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Renato Sanches ha rimesso online sul suo profilo Instagram la foto in maglia giallorossa la cui scomparsa aveva sollevato dubbi e polemiche tra i tifosi della Roma. Il centrocampista ha anche mandato un messaggio ai romanisti, ma resta il dubbio che il gesto dell’ex Lille sia stato favorito dall’esonero di José Mourinho e dall’arrivo in panchina di Daniele De Rossi.

Roma, la foto di Renato Sanches sparita da Instagram

Solo 9 presenze, di cui 3 da titolare, per un totale di 227 minuti in campo: questo finora il contributo alla causa della Roma di Renato Sanches, uno dei colpi estivi di mercato più importanti del club giallorosso, finora fortemente limitato dagli infortuni. Renato Sanches era diventato un caso qualche settimana fa, quando dal suo profilo Instagram era sparita la foto profilo che lo ritraeva con la maglia della Roma, sostituita da uno sfondo nero.

Roma, Renato Sanches riposta la foto e scrive ai tifosi

Un gesto social che aveva sollevato polemiche da parte dei tifosi della Roma e che faceva pensare a un addio a gennaio del centrocampista portoghese. Oggi, invece, Renato Sanches ha fatto chiarezza: la sua foto profilo in giallorosso è tornata online su Instagram, accompagnata da un messaggio rivolto ai romanisti. “Quello che volevo di più era stare in campo e fare quello che mi piace di più – ha scritto il portoghese -. Purtroppo non sono stato molto fortunato con gli infortuni. La persona che si sente più frustrata e allo stesso tempo con più voglia di tornare a giocare sono io… Credo però che tutto passerà e che arriveranno momenti migliori”. Renato Sanches ha poi precisato di non aver mai sostituito l’immagine con la maglia della Roma: “Non ho mai cancellato nessuna foto della Roma – ha aggiunto -, è passato più di un anno da quando la mia foto del profilo era nera“.

Roma, il gesto di Renato Sanches frutto dell’arrivo di De Rossi

Fatto sta che la foto di Renato Sanches in giallorosso è tornata online due giorni dopo l’esonero di José Mourinho dalla Roma. Una pura casualità? Di sicuro negli ultimi tempi il rapporto tra i due era peggiorato, fino a conoscere il suo punto più basso nella partita di Bologna, quando Renato Sanches fu sostituito da Mou dopo soli 12 minuti in campo. L’addio del connazionale e l’arrivo di Daniele De Rossi, dunque, potrebbero aver spinto Renato Sanches a riconsiderare la sua posizione alla Roma e a convincerlo a lottare per un posto in squadra con il nuovo allenatore: che sia questa la prima conseguenza dell’approdo di De Rossi sulla panchina giallorossa?