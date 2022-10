Roma, rinnovo Zaniolo: "In 10 giorni si sblocca la situazione"

04-10-2022 11:02

Secondo la Gazzetta dello Sport, la proposta di prolungamento (fino al 2027) per Nicolò Zaniolo alla Roma potrebbe sbloccarsi entro dieci giorni. Al trequartista, il diesse giallorosso Tiago Pinto avrebbe offerto 4 milioni più bonus variabili individuali e di squadra, che farebbero arrivare (e anche superare) i 5 milioni.

Attualmente il contratto di Zaniolo scadrebbe in data 30 giugno 2024, ma il prolungamento sarebbe un modo per cancellare ogni possibile speculazione o polemica e fare in modo che il ragazzo – che ancora deve risolvere la propria situazione con Roberto Mancini in Nazionale dopo i presunti dissapori col laziale Mattia Zaccagni per motivazioni extracalcistiche – si concentri in tutto e per tutto sul progetto Roma di José Mourinho.