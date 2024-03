Roma-Sassuolo, moviola: il rigore su Pedersen e le scelte sbagliate

La prova dell’arbitro Manganiello all’Olimpico analizzata ai raggi X, il fischietto di Pinerolo ha ammonito tre giocatori di cui due erano diffidati

18-03-2024 05:48

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Roma-Sassuolo. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. In stagione aveva già diretto 8 gare di Serie A (anche Udinese-Sassuolo 2-2), 4 di B(Ternana-Cremonese 0-1, Parma-Reggiana 0-0, Sudtirol-Catanzaro 0-1, Spezia-Parma 0-1), 2 di Coppa Italia (Bologna-Cesena 2-0, Salernitana-Sampdoria 4-0) e due della massima serie cipriota (Apoel Nicosia-Apollon Limassol 1-1, Apollon Limassol-Omonia Nicosia 1-2) ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti di Manganiello con Roma e Sassuolo

L’arbitro di Pinerolo aveva un percorso quasi netto con i giallorossi: 8 vittorie e 1 sconfitta nei 9 precedenti. L’ultimo successo a Genova contro la Sampdoria nel 2022 con la rete di Mkhitaryan. Nei 13 incroci con Manganiello il Sassuolo aveva collezionato appena 3 successi, il resto sono pareggi, 6, e sconfitte, 4. Quest’anno con il fischietto di Pinerolo sono arrivati un pari (2-2 con l’Udinese) e un ko a Monza (1-0). Per trovare un successo bisognava tornare al 3-1 a San Siro contro il Milan nel 21/22.

Manganiello ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tengoni, con Collu IV uomo, Sozza al Var e Abisso all’Avar l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Pellegrini (R), Amzoun (R), Erlic (S), sia Erlic che Pellegrini erano diffidati e salteranno la prossima gara, recupero 2’ pt e 4’ st.

Roma-Sassuolo, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi di Roma-Sassuolo. Al 25’ il Sassuolo chiede un rigore per un presunto fallo di Lukaku su Pedersen in un contrasto aereo. Il tocco del belga col gomito è accidentale. A fine primo tempo l’arbitro inverte due volte la decisione giusta assegnando un angolo e una rimessa dal fondo invece del contrario. Al 72’ Llorente colpisce un suo avversario con una manata: doveva essere calcio di punizione e cartellino giallo per lo spagnolo.