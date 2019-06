Roma, scoppia il caso Nzonzi

Caos in casa Roma: dopo l'annullamento del ritiro a Pinzolo, previsto dal 29 giugno al 7 luglio, Steven Nzonzi non si è presentato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche.

Il giocatore, come riporta il Corriere dello Sport, non è a Roma bensì in Svizzera. Il francese, infatti, ha preso un aereo da Parigi a Ginevra e la società giallorossa è pronta a multarlo.

Dietro alla scelta di Nzonzi sembra esserci il desiderio di cambiare squadra: al momento non sono arrivate offerte ma nelle ultime settimane il Lione sembra aver sondato il terreno.



