Roma, Smalling spiega l'addio allo United

Il difensore inglese era stato una delle rivelazioni nella scorsa stagione dei giallorossi ed ha sempre messo l’ipotesi di tornare nella Capitale al primo posto rispetto alle tante opzioni che si erano presentate sul mercato.

Il sogno, però, era quello di restare allo United, ma solo a patto di essere protagonista, come dichiarato dallo stesso Smalling in un’intervista al ‘Telegraph’: “Anche quando sono andato in prestito, non ho nascosto che se avessi avuto la chance di tornare l’avrei sfruttata. Il mio obiettivo è sempre stato quello di giocare e restare allo United”.

“La scorsa stagione sono stato molto fortunato nell’ottenere il prestito con i giallorossi – ha aggiunto – Anche se sono rimasto fino all’ultimo nel limbo. Se fossi rimasto a Manchester, sarei finito in tribuna”.

OMNISPORT | 20-11-2020 16:29