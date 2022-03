Roma, Tammy Abraham verso un record storico

13-03-2022 08:46

Nella travagliata stagione della Roma, chi sta brillando maggiormente è l’attaccante britannico Tammy Abraham, fortemente voluto da Mourinho in estate e che si sta rivelando uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi anni giallorossi.

Sono già 13 le reti in Serie A, più sei reti in Conference League e una in Coppa Italia. Sono dunque 20 i gol fin in qui in stagione, e oggi contro l’Udinese potrà andare a caccia di un record di assoluto prestigio.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Abraham potrebbe superare sia Vincenzo Montella che Gabriel Omar Batistuta come numero di gol totali nella prima stagione giallorossa. Le due leggende romane sono ferme a quota 21.

OMNISPORT