Roma, tifosi in festa sui social nella serata del “giallo”

28-11-2021 20:09

La Roma può cominciare la festa. La squadra di Mourinho soffre ma riesce ad avere la meglio contro il Torino grazie a un gol di Abraham nella prima parte di gara. I giallorossi non giocano la loro miglior partita, nella ripresa la squadra di Juric dimostra probabilmente di meritare il pareggio ma si scontra contro un’attenta difesa dei padroni di casa che non regalano nulla. Sui social i tifosi fanno festa ma recriminano anche per la revisione del Var nella prima frazione. Tantissimi i minuti di attesa per capire se alla Roma era stato concesso un calcio di rigore prima di scoprire di un fuorigioco millimetrico di Abraham, in mezzo un problema tecnico che ha finito per incendiare ancora di più gli animi.

Fuorigioco o rigore? La polemica impazza

Nel primo tempo tra gli episodi che hanno fatto discutere maggiormente i tifosi c’è senza dubbio il calcio di rigore non concesso alla Roma per una precedente posizione di fuorigioco. Il controllo al Var però è durato moltissimo tenendo i tifosi con il fiato sospeso: “Dopo un rapidissimo contro durato più del primo tempo stesso, il direttore di gara dice che non c’è più rigore. Abraham fa il gesto come a dire “vabbè, lo faccio dopo”. Mentre Andrea scrive: “Se mettessero lo stesso impegno che mettono nel cercare i fuorigioco della Roma per migliorare questo campionato, saremmo il top mondiale e saremmo un esempio. Anche oggi una cosa ridicola”.

La polemica dei tifosi della Roma per l’episodio è furente: “Se il Var ci mette sei minuti per vedere un fuorigioco vuol dire che non è fuorigioco ma si sta cercando un pelo per non dare il rigore”. E ancora: “Abbiamo rivisto il frame del fuorigioche, che è come quando il governo cinese manda le immagini della tennista Peng Shuai”. Mentre Daniele scrive: “Cinque minuti aspettando un arbitro che controlla un fuorigioco: nell’era delle immagini nessuno vede niente a casa, nessuno vede niente allo stadio, nessuno capisce niente. Dazn non manda neanche un replay. La serie A è un campionato per cavernicoli”.

Roma: un secondo tempo di sofferenza

Nella ripresa il Torino dà la sensazione di potersi rendere pericoloso i più di una circostanza. La squadra di Mourinho soffre molto il gioco dell’undici di Juric che però non riesce a concretizzare negli ultimi 16 metri e i tifosi giallorossi sembrano soffrire: “Stiamo soffrendo a centrocampo per colpa delle assenze, l’unico che cammina è Diawara, giocatore inutile che continua a rincorrere giocatori senza senso. Una sciagura” Mentre Sandro ha una richiesta per la squadra squadra: “Riuscire a tenere palla per più di 4 secondi è chiedere troppo”.

