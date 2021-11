Roma, Veretout: "I tifosi sono la nostra forza, Mourinho un vincente"

16-11-2021 15:32

Il mediano francese Jordan Veretout sta finalmente coronando il sogno, a 28 anni, di rappresentare la propria nazione. Nel corso di un’intervista rilasciata a Le Parisien, Veretout ha parlato del brutto momento dei giallorossi ma anche del modo per uscirne:

“José Mourinho è sempre l’uomo per il lavoro. È un vincente, un allenatore adatto a un grande progetto come quello dei Friedkin alla Roma. È rigoroso, ha un’esperienza incredibile. Ha vinto molto e fa desiderare a tutti di impegnarsi al 200%. Troverà il modo per invertire questa dinamica. A Roma c’è tanta passione: se vinci sei al top; se perdi, è una tragedia. I tifosi sono la nostra forza. Sta a noi restituire loro questo supporto. Ho imparato molto in Serie A. Fisicamente è dura. Anche tatticamente. In questo momento sto giocando nella Roma come due sentinelle davanti alla difesa. Riesco a garantire questo primo sipario come a proiettarmi . Mi piace difendere, attaccare, pressare il portatore di palla, sono capace di segnare, di fare assist. Devo riprodurlo in nazionale”.

OMNISPORT