Roma, Vigorelli: "Zaniolo pensa solo a tornare"

Claudio Vigorelli, manager di Zaniolo ha parlato del calciatore della Roma che sta lavorando duro per riuscire a tornare in campo. Il ritorno del giocatore sarebbe previsto per il momento per Aprile per aiutare in questa ultima fase del campionato.

Interrogato da Tuttosport sul futuro del numeo 22 Vigorelli non si è sbilanciato: “In questo momento pensiamo soltanto al ritorno in campo con la Roma“. Il numero 22 giallorosso non gioca da quando si è fatto male ovvero il 7 settembre con la Nazionale italiana nel match di Nations League contro l’Olanda

OMNISPORT | 18-03-2021 10:52