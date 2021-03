Roma, Villar: "Mi ispiro a Iniesta e Busquets"

Ottimo momento di forma per Gonzalo Villar che ieri ha esordito nell’Europeo Under 21 con la sua Spagna, segnando e vincendo nella partita del debutto. Gonzalo Villar ha parlato in esclusiva alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Lo spagnolo della Roma ha parlato un po’ di sé, presentandosi come un mix tra Iniesta e Busquets. “Io sono cresciuto seguendo il Barcellona di Guardiola, il mio giocatore preferito è Iniesta. Non sono uno da lancio lungo o da rinvio a casaccio. Se gioco però invece più nella posizione di Busquets? Si è vero. Ma anche Busquets mi piaceva tantissimo. È uno dei migliori della storia in quella posizione di regista basso. L’idea è fare un mix dei due, a seconda delle esigenze della squadra”.

Il centrocampista spagnolo esalta poi la stagione della Roma, a suo dire molto sottovalutata a livello di coppe. “La Roma è l’unica squadra italiana ancora nelle coppe ed ho l’impressione che la cosa venga poco considerata. Siamo nei quarti di Europa League e abbiamo una gran voglia di eliminare l’Ajax e proseguire un bel cammino che per le altre italiane è già finito”.

Infine, ecco cosa pensa in merito al rinnovo di contratto con i giallorossi: “Io ho sempre detto che sono felicissimo a Roma e nella Roma. Se il club sta pensando a un mio rinnovo significa che sto facendo bene, dimostrando che posso essere un elemento importante nel presente e nel futuro visto che sono giovane. Io voglio continuare ancora a lungo nella Roma”.

OMNISPORT | 25-03-2021 10:19