Roma, Zaniolo fuori dal progetto e dal mercato

Pugno duro della società col centrocampista giallorosso dopo quanto accaduto nei giorni passati.

30-01-2023 21:29

La Roma ha deciso: Zaniolo è fuori dal progetto tecnico. Il giocatore sarà anche punito con sanzioni disciplinari. Come riporta Gianluca Di Marzio, i Friedkin non intendono negoziare col giocatore, che se in estate vorrà andare via dovrà portare un club disposto a spendere i soldi proposti pochi giorni fa dal Bournemouth (30 milioni più bonus), altrimenti resterà fuori rosa fino al 2024.

Zaniolo così è sia fuori strada che fuori dal mercato, dopo le piste tramontate a gennaio per un trasferimento.

