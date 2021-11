Roma, Zaniolo sul banco degli imputati: "Vada in tribuna”

05-11-2021 10:48

I rigori solari negati alla Roma contro il Bodo Glimt non hanno evitato i processi sul web a quei giallorossi che, secondo i tifosi, più hanno deluso nel confronto con i norvegesi. Ormai scontate le critiche ad Abraham, centravanti autore di 4 gol fino a questo punto della stagione e a secco dallo scorso 30 settembre, più sorprendenti sono quelle a Nicolò Zaniolo, giocatore spesso osannato dai romanisti.

SONDAGGIO: SECONDO TE MOURINHO E’ UN GRANDE ALLENATORE O E’ SOPRAVVALUTATO?

Zaniolo sul banco degli imputati

Ad alcuni tifosi della Roma, però, non è andato giù l’atteggiamento dell’ex promessa dell’Inter, reo in alcuni casi di eccessivo protagonismo. Sul web, in particolare, gira il video di un’azione del primo tempo della gara di ieri: Zaniolo conduce palla in un due contro uno con la difesa norvegese, ad accompagnarlo c’è Abraham che invoca palla vanamente; l’attaccante inglese non viene considerato dal compagno che alla fine finisce per imbottigliarsi, con l’azione che sfuma, mentre Abraham impreca.

L’ex Inter troppo egoista per i tifosi

Per i romanisti Zaniolo è stato troppo egoista, ancora una volta. “Abraham non segna? Quando una situazione come questa non finisce con un gol del centravanti non è perché lui ha sbagliato, ma perché non ha ricevuto il passaggio. E questo è un problema più grande di quello del centravanti”, commenta amaro Ivn.

“Amo Zaniolo – la premessa di Vincenzo – e proprio per via degli infortuni che non devi strafare: giochi pur sempre in una squadra, quella conta prima di tutto”. MagnumPlo sfodera l’ironia: “Cambiassero la maglia di Abraham, scrivendoci Tammy sulla schiena… magari Zaniolo pensa che sia un nome femminile e se lo fila in campo”.

“Abraham è troppo solo là davanti e viene sempre servito male. Zaniolo corre tanto e prova a creare spesso qualcosa ma si intestardisce troppo sull’esterno e prova a fare tutto da solo”, aggiunge ASRSupporter.

“Quel mancato assist è una cosa gravissima, perché dimostra limiti mentali e caratteriali – la sentenza di Dario – Zaniolo non può pensare di risolvere le partite da solo o giocare per il suo ego”. Infine la richiesta di Andrea: “Coraggio, occorre questo per far crescere anche i migliori: quindi Zaniolo domenica dovrebbe stare in tribuna”.

