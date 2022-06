08-06-2022 13:00

In attesa di comprendere quale sarà il destino che questa stagione anticipata gli riserverà, Nicolò Zaniolo si gode giorni di relax in compagnia della sua ex compagna, Sara Scaperrotta e del loro bambino, Tommaso di 10 mesi.

Circondati dai loro cari, la sorella Benedetta e alcuni amici e il fratello di lei, dopo una travagliata separazione, segnata da episodi anche sgradevoli superati da entrambi con la ferma volontà di tutelare la privacy e la tranquillità del loro bambino, Zaniolo e Sara stanno trascorrendo dal 3 giugno una parentesi serena in Sardegna.

Zaniolo, vacanza in famiglia da papà con Tommaso

Come sempre, sono i social – Instagram in particolare – a dettare i tempi e gli spostamenti accompagnati dalle inevitabili paparazzate del calciatore della Roma con il suo primogenito e l’ex compagna Sara, con la quale i rapporti da tesi si sono fatti più formali, proprio per riuscire a trovare una via d’incontro nella crescita e nella ricerca di serenità famigliare per il piccolo.

Secondo quanto mostra Sara e pubblicato in questo numero da Chi, la loro comitiva sta trascorrendo dei giorni all’insegna della tranquillità tra spiaggia e uscite in barca insieme al bimbo, nato in una circostanza certo complicata quando ormai la relazione tra loro era lacerata da incomprensioni e divenuta di dominio pubblico.

Una vicenda dolorosa, sicuramente, e con un tributo di dolore e anche strascichi importanti per entrambi e le rispettive famiglie.

L’equilibrio tra Zaniolo e l’ex Sara Scaparrotta

Ora che Tommaso è più grande, Sara Scaperrotta si sta dedicando alla sua carriera dopo aver concluso gli studi: un nuovo inizio che la influencer e modella sta conciliando con gli impegni derivanti dalla nascita del bimbo, che vive con lei e che frequenta il papà con assiduità e regolarità, raggiunto un accordo tra i due genitori.

Ufficialmente, Zaniolo dopo Sara ha avuto e poi interrotto una relazione con la beauty influencer e imprenditrice Chiara Nasti, la quale è a sua volta incinta del nuovo fidanzato, il laziale Mattia Zaccagni, di un maschietto. In una festa eclatante, allo stadio Olimpico di Roma, ha annunciato il sesso del nascituro in un baby shower che ha suscitato non pochi interrogativi tra i followers dell’influencer altrimenti nota come Nastilove.

L’indignazione suscitata dalla volgarità di Chiara Nasti

Perplessità, se non indignazione, che è stata in grado di suscitare con la sua gratuita e offensiva espressione sessista verso l’ex Zaniolo, verso il quale ha manifesto un ingiustificato astio rispondendo a un follower che la aveva provocata sul il coro becero seguito alla vittoria della Conference League.

Un clima che andrebbe censurato, in via univoca e con un linguaggio consono, senza ulteriori, superflue polemiche. Quesiti ai quali Chiara Nasti ancora non si sottrae, ma a cui continua a replicare anche sui social:

“Gli ultimi attacchi? Penso siano davvero senza senso… le mie risposte sono impulsive e pare facciano sempre più scalpore delle cattiverie che mi vengono fatte e dette… quando appunto sono “risposte” perché da me non parte mai niente… vivo la mia vita e pare che alcune persone ne siano ossessionate… ma va bene così. La mia priorità è la famiglia, tutto il resto è nulla!”.

Dichiarazioni alle quali sia Zaniolo, sia la sua famiglia hanno scelto di non replicare se non con l’assunzione di una presa di distanza, sancita dal silenzio.

