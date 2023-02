Roma: Zaniolo verso la Turchia, operazione in corso

Il centrocampista giallorosso in trattativa con il Galatasaray

05-02-2023 20:20

Nicolò Zaniolo più vicino alla Turchia. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Roma sta trattando con il Galatasaray il trasferimento del centrocampista giallorosso in SuperLig.

Ormai il rapporto di Zaniolo con José Mourinho e la Roma è definitivamente compromesso dopo quanto successo nelle ultime settimane, e il mercato turco ancora aperto è un’opportunità da non sprecare per tutte le parti in causa.

Zaniolo secondo la rosea si è già accordato per un contratto da circa 4 milioni di euro con il Galatasaray, che sarebbe in netto vantaggio rispetto al Fenerbahce. A Istanbul l’ex Inter si ritroverebbe in squadra con le due stelle Mertens e Icardi, che stanno trascinando i Leoni verso il titolo a furia di gol e assist.

Il Galatasaray avrebbe offerto 15 milioni di euro più bonus, un’offerta che la Roma sarebbe orientata ad accettare.