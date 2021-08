Romelu Lukaku al Chelsea, ormai è fatta: a giorni l’ufficialità

Come pronosticato nel pomeriggio, è finalmente arrivata l’offerta decisiva per Romelu Lukaku dal Chelsea, quella che porterà il belga alla corte di Thomas Tuchel ai Blues : all’Inter andranno la bellezza di 115 milioni di euro senza l’inserimento di alcuna contropartita tecnica. Nei prossimi giorni si effettueranno le visite mediche e poi si metterà tutto nero su bianco.

Dopo alcuni giorni di tentennamenti da parte di Steven Zhang, soprattutto a causa della vera e propria rivolta del popolo nerazzurro, il presidente della compagine meneghina si sarebbe deciso ad accettare l’ultima irrinunciabile offerta di Roman Abramovich, deciso a regalare al proprio tecnico un nuovo centravanti di livello mondiale come dono per la Champions League conquistata.

Sky Sport, che ha rilanciato la notizia in tutti i suoi dettagli, spiega anche come sarà composto il nuovo contratto di Big Rom: nello specifico, al classe 1993 andranno 11 milioni di euro a stagione più bonus per 4 anni. Nel frattempo il giocatore ha chiesto e ottenuto di essere esentato dall’amichevole in programma domenica alle 19 contro il Parma.

Lukaku torna così a Stamford Bridge dopo ben 8 anni dall’ultima volta. La sua prima esperienza Londra risale, al 2011-2012 quando, da giovanissimo, collezionò 8 presenze e 0 gol prima di essere mandato in prestito al WBA. Poi il ritorno nel 2013, per poi essere mandato via subito in direzione Everton, dove in 141 presenze firmò ben 68 reti e si consacrò a livello mondiale.

OMNISPORT | 07-08-2021 22:16