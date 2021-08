Inter, in arrivo dal Chelsea l'offerta decisiva per Lukaku

Ormai da tempo si era capito che la svolta nella trattativa tra l’Inter e il Chelsea per Romelu Lukaku era nell’aria, e infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, sta per concretizzarsi nelle prossime ore, forse addirittura in serata.

Il bomber nerazzurro sta infatti per passare ai Blues per 115 milioni di euro: è questa la cifra sulla quale sta per essere trovato l’accordo dopo la maratona telefonica di ieri tra gli amministratori delegati dei due club, Beppe Marotta e Marina Granovskaia, la quale stamattina avrebbe detto a Marotta che il club londinese è pronto ad aumentare l’offerta in soli contanti, anche se rateizzati, e senza contropartita tecnica. A quota 115 l’Inter dirà di sì e partirà subito alla caccia di chi prenderà il posto del suo top player. Entro la serata è attesa l’email pec con il rilancio scritto degli inglesi, che di fatto porrà termine alla trattativa.

Il colpo di scena definitivo è arrivato stamattina, quando il 28enne belga ha chiesto e ottenuto di non prendere parte all’allenamento odierno e quindi di non essere convocato per la trasferta che vedrà impegnati domani alle 19 i nerazzurri contro il Parma, ultima amichevole prima dell’inizio del campionato di Serie A 2021-2022, nel quale l’Inter dovrà difendere lo scudetto conquistato dopo 11 lunghissimi anni di digiuno al termine della scorsa stagione.

Il Chelsea invece avrà il suo costosissimo nuovo acquisto in tempo per la Supercoppa europea di mercoledì contro il Villarreal, mentre i nerazzurri, come voleva la proprietà Suning, metteranno a segno una clamorosa plusvalenza e, una volta stabilita la cifra che la famiglia Zhang metterà a disposizione, si metterà in moto per cercare un degno sostituto del belga. Dusan Vlahovic, Duvan Zapata ed Edin Dzeko, tutti provenienti dalla Serie A, sono i nomi più gettonati, ma non è escluso che arrivi qualcuno anche dall’estero, senza dimenticare che se, come quasi certamente, andrà via Andrea Pinamonti, dovrà arrivare un altro attaccante.

