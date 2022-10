19-10-2022 16:36

Per quasi tutta questa prima parte di stagione, l’Inter di Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con l’assenza in avanti di Romelu Lukaku, la punta di diamante del mercato estivo che però fin qui ha potuto dare ben poco alla causa nerazzurra.

Un problema fisico lo sta tenendo fuori ormai da mesi, ma il recupero procede bene e Big Rom sembra pronto a rientrare, finalmente, nella lista dei convocati in vista della prossima sfida di Serie A contro la Fiorentina, partita valida per l’11° giornata.

Lukaku ancora a parte, ma domani dovrebbe tornare in gruppo

Come ha comunicato il report sull’allenamento dell’Inter arrivato da Appiano Gentile, anche questa mattina Lukaku ha svolto un allenamento differenziato rispetto ai propri compagni, proseguendo nel suo programma di riabilitazione personalizzato.

La voglia di tornare è tanta, ma ormai il belga è un giocatore esperto e in grado di resistere alla tentazione di accelerare i tempi, anche per paura di ricadute che potrebbero costargli la partecipazione al Mondiale in Qatar che inizierà tra poco più di un mese.

Allo stesso modo, lo staff medico nerazzurro ci va coi piedi di piombo, considerando anche la stazza del ragazza e la natura muscolare dell’intervento.

Tuttavia ormai i tempi sembrano maturi, domani Lukaku dovrebbe finalmente svolgere un allenamento completo in gruppo e, se non ci saranno problemi anche con la sessione successiva di venerdì, allora Big Rom rientrerà nell’elenco dei convocati per la trasferta del Franchi di sabato alle ore 20.45

Lukaku, quante partite ha giocato e quante ne ha saltate

Il ritorno di Lukaku a Milano è stato acclamato da tantissimi tifosi anche per le modalità con le quali è avvenuto. Passato l’anno precedente al Chelsea per 115 milioni di euro, il belga è tornato in Italia in prestito, causando al momento una grande perdita per i Blues e un esborso minimo per l’Inter.

L’idea di ricostituire la Lu-La che tanto bene aveva fatto con Conte ha riacceso l’animo dei sostenitori, che però purtroppo al momento non hanno potuto ammirare la coppia per molto. Dopo le prime tre partite di Serie A780195 contro Lecce, Spezia e Lazio (un gol e un assist per Big Rom), il belga ha accusato un problema muscolare che lo tiene fuori da fine agosto.

Oltre ad aver saltato tutte le gare di campionato da allora (Cremonese, Milan, Torino, Udinese, Roma, Sassuolo e Salernitana), non ha preso parte neanche alle prime quattro gare di Champions League (Bayern, Viktoria Plzen e le due col Barcellona).

Questo ha causato alcuni problemi a livello offensivo per Simone Inzaghi, che si è scontrato anche con la poca verve di Lautaro Martinez, sbloccatosi solo ultimamente. Ora dunque, col Toro che ha ripreso ha segnare e un Lukaku che presto sarà arruolatile al 100%, i tifosi nerazzurri si aspettano grandi cose dalla propria squadra, sempre tenendo a mente che la stagione post Mondiale sarà una vera e propria incognita, anche fisica, per chiunque.