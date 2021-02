Romelu Lukaku straripante, l'Inter supera il Genoa e scappa via

Inter in fuga grazie a Romelu Lukaku. Altra prestazione maiuscola del bomber belga, grande protagonista nella vittoria per 3-0 del Biscione contro il Genoa al Meazza in una partita valida per la 24esima giornata di Serie A: l’ex Manchester United segna un gol lampo ad inizio gara, nella ripresa firma l’assist per il raddoppio di Darmian e propizia anche la terza rete di Sanchez.

In classifica la squadra di Conte, alla quinta vittoria di fila, vola a +7 sul Milan e a +10 sulla Juventus, mentre il Grifone resta dodicesimo a 26 punti. Nei nerazzurri cresce Eriksen, si conferma Barella, e soprattutto diventa granitica la difesa, che ha subito appena una rete nelle ultime 6 partite.

LA GARA

Predominio nerazzurro nel primo tempo. Dopo appena 30 secondi la squadra di Conte passa in vantaggio con Lukaku, che servito da Lautaro Martinez fulmina Perin con un destro dai venti metri. Il bomber belga è il fulcro della manovra del Biscione, che crea occasioni a raffica ma non arriva al raddoppio: al 13′ Darmian spedisce fuori di pochissimo, al 17′ Barella colpisce la traversa, al 23′ Zapata sfiora l’autorete nel tentativo di deviare un colpo di testa di De Vrij. Lukaku ha altre due chance interessanti, al 36′ Lautaro Martinez ci prova in rovesciata, ma Perin c’è e il risultato resta in bilico.

Ripresa, sempre l’Inter a gestire le operazioni mentre il Grifone cerca di agire di rimessa, senza però impensierire Handanovic. Al 69′ arriva il raddoppio: ancora una volta Lukaku straripante impegna tutta la difesa genoana e smarca Darmian, l’ex Parma di destro supera Perin.

Finale in controllo per i nerazzurri, al 78′ il tris: Sanchez arriva prima di tutti sulla corta respinta di Perin sul sinistro di Lukaku e sigla la terza rete che chiude il match. Il portiere dei liguri evita un passivo più pesante compiendo un miracolo nel finale sulla conclusione dalla distanza di D’Ambrosio, poi ancora su Sanchez.

OMNISPORT | 28-02-2021 16:55