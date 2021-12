Ronaldo acquista il Cruzeiro: "Lo riporterò dove merita di stare"

1994: Ronaldo lascia il Cruzeiro e approda giovanissimo in Europa, al PSV, diventando il Fenomeno. 2021: Ronaldo torna al Cruzeiro. Come proprietario, però. Perché è ufficiale l’acquisto del club da parte dell’ex fuoriclasse di Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan.

Ronaldo, già proprietario del 51% delle azioni del Valladolid, ha concluso e annunciato l’acquisto nella giornata di oggi. Nelle scorse settimane il Cruzeiro è diventato una SAF, Sociedade Anonima de Futebol, potendo quindi affidare le proprie azioni a imprese o investitori, come accade in Europa. Un rapporto tecnicamente proibito dallo statuto dei club brasiliani.

Secondo la Radio Itatiaia, emittente radiofonica dello Stato del Minas Gerais, Ronaldo e l’impresa Tara Sports hanno acquisito il 90% delle azioni del Cruzeiro per 400 milioni di reais, al cambio attuale 62 milioni di euro. Le prime iniziative dell’ex attaccante saranno quelle di pagare i debiti più urgenti del club mineiro.

“Sono felicissimo per aver concluso questa operazione – le prime parole di Ronaldo – Voglio riportare il Cruzeiro dove merita di stare. Abbiamo davanti a noi un grande lavoro da fare per riportare il club in alto”.