Ronaldo nervoso: calcia la fascia di capitano

Allo Stadio Olimpico de la Cartuja, il match degli ottavi di finale tra Belgio e Portogallo ha sorriso ai ‘Red Devils’ che hanno passato il turno grazie alla rete decisiva di Thorgan Hazard, utile per spezzare la resistenza lusitana. Sarà dunque la formazione di Roberto Martinez ad affrontare l’Italia nei quarti di finale in programma venerdì prossimo a Monaco di Baviera.

Nulla da fare, dunque, per Cristiano Ronaldo e compagni che devono abdicare e abbandonare definitivamente il sogno e l’ambizione di difendere il titolo vinto in Francia nel 2016.

Per il centravanti della Juventus – autore sin qui di cinque goal in quattro partite – rimane la magra consolazione del provvisorio trono dei bomber. Primato che non può colmare la grande delusione maturata ieri sera a ‘La Cartuja’ di Siviglia.

CR7 ha palesato segnali di grande nervosismo all’uscita dal campo ‘calciando’ – letteralmente – la fascia da capitano indossata durante il match. Amarissimo sipario sull’avventura a Euro 2020 del cinque volte pallone d’oro il quale, però, attraverso un post apparso sul suo profilo Instagram ha espresso orgoglio per quanto fatto dal Portogallo a Euro 2020 con tanto di ringraziamento nei confronti dei tifosi lusitani: “Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo e abbiamo lasciato la gara prima di quanto volevamo. Ma siamo orgogliosi del nostro percorso, abbiamo dato tutto per rinnovare il titolo di Campioni d’Europa e questo gruppo ha dimostrato di poter dare ancora tanta gioia ai portoghesi. I nostri tifosi sono stati instancabili nel sostenere la squadra dall’inizio alla fine. Abbiamo corso e combattuto per loro, per essere all’altezza della fiducia che riponevano in noi. Non è stato possibile arrivare dove tutti volevamo, ma ecco il nostro sincero e profondo ringraziamento. Congratulazioni al Belgio e buona fortuna a tutte le squadre che restano nella competizione. Quanto a noi, torneremo più forti. Forza Portogallo! [🇵🇹] #orgulhoportugues”.

OMNISPORT | 28-06-2021 13:16