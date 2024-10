Ronaldo prende in giro la Juve e Szczesny: "Hai dovuto ritirarti per andare in un grande club". Video virale

Prima della sfida di Nations League tra Polonia e Portogallo l'incontro tra Szczesny e Cristiano Ronaldo, ex compagni di squadra ai tempi della Juventus: la bordata del lusitano.

Una battuta tra ex compagni di squadra si rivela in realtà una frecciatina all’indirizzo della Juventus. Protagonisti del siparietto Cristiano Ronaldo e Wojciech Szczesny, che si è legato al Barcellona dopo aver in precedenza annunciato il ritiro.

Szczesny-Ronaldo: l’incontro prima di Polonia-Portogallo

La sfida di Nations League tra Polonia e Portogallo ha fatto da cornice all’incontro tra Szczesny e Ronaldo, ex compagni di squadra ai tempi dell’avventura condivisa ai tempi della Juventus. I due si sono rivisti nel tunnel dello stadio Nazionale di Varsavia, prima dell’inizio dell’incontro che ha visto i lusitani imporsi 3-1 con tanto di gol – il numero 906 in carriera – della stella lusitana attualmente in forza all’Al-Nassr.

Szczesny, che ha dato l’addio alla selezione polacca, era lì insieme a un’altra colonna biancorossa, Krychowiak, per ricevere il meritato tributo da parte della Federazione e dei tifosi.

CR7 prende in giro la Juve: la battuta al vetriolo

Tanti sorrisi tra i due e foto di rito con i bambini, tra cui il figlio di Szczesny, Liam, che stravede per Ronaldo. L’intero siparietto è stato immortalato dalle telecamere e rilanciato sui social da El Chiringuito TV. Il portiere si rivolge così all’amico: “Sono andato al Barcellona, ma mio figlio è il tuo più grande tifoso”.

“Lo so, lo so – risponde Ronaldo, ridendo e accarezzando Liam Szczesny -. Tutto bene? Sei felice?”. “Incredibile” controbatte Szczesny. Ed ecco la bordata del portoghese all’indirizzo della Juventus: “Dovevi ritirarti per andare in un grande club”. Boom, la stoccata dell’ex è servita. Insieme hanno vinto due scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia in bianconero, fallendo però l’assalto alla Champions.

Szczesny: l’addio alla Juve, il ritiro e il Barcellona

È proprio vero: le vie del mercato sono infinite. Szczesny e Ronaldo sarebbero potuti essere nuovamente compagni di squadra all’Al-Nassr, in Arabia Saudita. Ma, dopo l’addio alla Juventus, il 34enne portiere polacco ha preferito annunciare l’addio a sorpresa al calcio giocato, iniziando la sua pensione dorata con la famiglia nel buen retiro di Marbella.

Il grave infortunio di Ter Stegen, però, ha ribaltato le carte in tavola. L’improvvisa chiamata del Barcellona ha infatti spinto Szczesny a rimettersi in gioco. In una recente intervista ha motivato così la sua decisione di tornare in pista: “Mi serviva una sfida più grande della Juve: per la mia last dance sogno di vincere la Champions col Barça”.