Sabatini, veleno su Pallotta

Quattro anni di convivenza, evidentemente difficili, nonostante buoni piazzamenti in campionato, poi la rescissione del contratto. Walter Sabatini e James Pallotta hanno vissuto a lungo sotto lo stesso tetto a Roma, ma il feeling non è mai scattato.

A confermarlo le parole dell’attuale direttore sportivo del Bologna che, intervenuto a Rimini nel primo giorno ufficiale di calciomercato, è tornato sul tema senza reticenze: “Pallotta non si è mai innamorato di Roma e della Roma. Non si fa calcio senza amore e passione. Il calcio senza passione vera è impraticabile”.

Una parola anche su Edin Dzeko, che sembra vicino al trasferimento alla Juventus: “Spero Edin non se ne vada, Lo spero per affetto familiare. Mio figlio lo adora, sarebbe una delusione insopportabile per lui e in parte anche per me. Però alla sua età è giusto che faccia una scelta congrua. Comunque se resta sarà meglio evitare la Roma da capitano”,

Infine Sabatini si è espresso sulla ripartenza del calcio a porte chiuse: “La sofferenza più grande del calcio degli ultimi mesi sono gli stadi vuoti. Il calcio senza la passione vera è Subbuteo”.

OMNISPORT | 01-09-2020 20:33