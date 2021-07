Sacchetti: "L'importante è partire bene"

Il ct della Nazionale italiana di basket Meo Sacchetti in conferenza stampa parla delle ambizioni degli Azzurri in vista della partenza del torneo olimpico: “In un torneo come questo ogni gara fa la differenza quindi è importante partire bene. I ragazzi sono sereni e concentrati, il clima olimpico ci aiuta e ci motiva”.

“Tutti gli atleti al Villaggio sognano una medaglia e tutti lavorano sodo per ottenerla. Non potrebbe esserci clima migliore per preparare i nostri impegni. Il nostro girone è durissimo: non ci sono squadre deboli e questo rende i pronostici imprevedibili. Siamo certi di poter dire la nostra in ognuna delle tre sfide”. Tra quattro giorni si parte con la Germania.

OMNISPORT | 21-07-2021 21:31