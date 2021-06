Saelemaekers: "Lukaku? Un amico, ma non posso uscirci insieme..."

L’ottimo biennio al Milan non è bastato ad Alexis Saelemaekers per entrare stabilmente nel giro della Nazionale belga.

In vista di Euro 2020, infatti, l’esterno ex Anderlecht è stato selezionato solo tra le riserve dal ct Roberto Martinez, ma sembra destinato a far parte del gruppo in maniera definitiva dopo la rassegna continentale.

Intanto, intervistato da ‘Eleven Sports Belgium’, Saelemaekers ha parlato della propria amicizia con il centravanti dell’Inter Romelu Lukaku, ma anche di come questa non possa essere… mostrata in pubblico

“Romelu è una bella persona e un grande giocatore – ha detto il milanista – In un certo senso è il mio peggior nemico, ma allo stesso tempo è uno dei miei migliori amici a Milano”.

“Non possiamo uscire insieme perché a Milano il calcio è come una religione: se i tifosi dovessero vederci insieme si arrabbierebbero…” la scherzosa conclusione di Alexis.

OMNISPORT | 04-06-2021 18:33