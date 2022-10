Salernitana, Iervolino: "Dobbiamo salvarci"

13-10-2022 22:19

Il Presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha rilasciato un’intervista al portale tuttosalernitana sugli obiettivi dei granata.

Le sua dichiarazioni: “Il nostro obiettivo deve essere quello di salvarsi e di mantenere la categoria per dare continuità alla presenza della Salernitana in serie A. Per farlo occorre remare tutti nella stessa direzione, i tifosi devono essere consapevoli che sono la nostra arma vincente e il vero dodicesimo uomo. Non dobbiamo creare illusioni, pur mantenendo una sana ambizione e la certezza d’avere una rosa di livello che può abbinare risultati e spettacolo”.

La squadra allenata da Nicola farà visita all’Inter nel match di domenica 16 alle 12.30.